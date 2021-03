Tempesta d'amore, anticipazioni dal 28 marzo al 3 aprile: Tim tra la vita e la morte (Di venerdì 26 marzo 2021) A Tempesta d'amore non mancheranno episodi al cardiopalma e incredibili colpi di scena, come spiegano le anticipazioni della soap opera tedesca dal 28 marzo al 3 aprile. Nel dettaglio, Christoph inizierà a lavorare per una fondazione benefica, ma questo incarico, come confiderà a Tim, gli servirà solo per speculare sul mercato azionario con i soldi della fondazione per raccogliere sufficiente denaro per acquistare le le azioni di Werner e Robert. Nel frattempo, Rosalie solleciterà André ad entrare in società con lei come soci paritari e i due inizieranno a litigare, mentre in hotel arriverà il padre di Lucy. In seguito, Christoph e Tim proveranno ad aggiustare un danno all'impianto elettrico, ma il giovane rimarrà fulminato; tuttavia, grazie al tempestivo intervento di Selina, il ragazzo, rimasto ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 26 marzo 2021) Ad'non mancheranno episodi al cardiopalma e incredibili colpi di scena, come spiegano ledella soap opera tedesca dal 28al 3. Nel dettaglio, Christoph inizierà a lavorare per una fondazione benefica, ma questo incarico, come confiderà a Tim, gli servirà solo per speculare sul mercato azionario con i soldi della fondazione per raccogliere sufficiente denaro per acquistare le le azioni di Werner e Robert. Nel frattempo, Rosalie solleciterà André ad entrare in società con lei come soci paritari e i due inizieranno a litigare, mentre in hotel arriverà il padre di Lucy. In seguito, Christoph e Tim proveranno ad aggiustare un danno all'impianto elettrico, ma il giovane rimarrà fulminato; tuttavia, grazie al tempestivo intervento di Selina, il ragazzo, rimasto ...

