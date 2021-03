Panchine Serie A | tante big in procinto di cambiare allenatore | chi resterà al suo posto?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 26 marzo 2021) È grande il dibattito che si sta sviluppando, sempre con maggior forza, sulledellaA del prossimo anno con diversi allenatori (tantissimi attualmente sotto contratto con le big) pronti asocietà nella prossima stagione sportivo. Da Andrea Pirlo a Paulo Fonseca passando per Antonio Conte, tanti professionisti sembrano essere in bilico. Il campionato diA, così come quello diB, ha lasciato le luci dei riflettori (ed i propri tesserati) alle Nazionali che, in questi giorni, si stanno affrontando nelle qualificazioni per il prossimo Mondiale di calcio del 2022 che avrà sede in Qatar. Lo stop imda questi appuntamenti inderogabili, permetterà alle società di pianificare con maggior serenità le mosse che andranno ad incastrarsi nello scacchiere ...