Matteo Renzi | Letta meglio di Zingaretti Italia Viva sarà decisiva nel 2023

(Di venerdì 26 marzo 2021)osserva le ultime novità della politicana e commenta. Il Governo Draghi? Una scelta “giustissima, non giusta”, perché “non è un cambio di premier, è una rivoluzione”. Il Pd? “Enrico”. Quindidi, perché “aveva consegnato a Conte la leadership del centrosinistra,invece rivendica un profilo riformista”. Ma la cartina di tornasoleil candidato a Roma, perché “il voto romano è il più importante delle prossime elezioni. Mi auguro che il Pd non si farà risucchiare da un accordo con la Raggi”. Con“non è fissato alcun incontro. Non ho alcun problema personale a incontrarlo, ci farà sapere lui”. In un’intervista al Messaggero, ...

Advertising

stanzaselvaggia : Dopo la Castelli che dice a Padoan 'Questo lo dice lei', abbiamo Matteo Renzi che dice alla Cia 'Questo lo dite voi!'. #Khashoggi - fanpage : “Siamo di fronte a un caso abnorme di conflitto di interessi' Il Movimento 5 Stelle chiede le dimissioni del leader… - lucatelese : “Io ho preso... 80 mila euro, o dollari... Se lei pensa che un uomo possa cambiare le sue idee per soldi , lei non… - BomprezziMarco : RT @ELiberati: Italia Viva alternativa al bipopulismo di PD e Cinque Stelle. (Matteo Renzi) - bezzifer : Enews 694 DI MATTEO RENZI. -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Renzi

Un bel tacer non fu mai scritto. Il primo a saperlo dovrebbe essere. Anche perché da un ex premier convinto di poter ancora aspirare alla poltrona di ministro degli Esteri o, peggio, di Segretario generale della Nato è doveroso aspettarsi affermazioni ...Seguono i leghistiSalvini e Luca Zaia, al 34%, e il governatore dell'Emilia - Romagna, ... Letta 31% Berlusconi 26% Toti 25% Zingaretti 23% Speranza 22% Fico 22% Calenda 22% Di Maio 20%14%...Quel “resto” va inteso anche, o soprattutto, come intenzione di non rientrare nel Pd, ora che alla guida c’è Enrico Letta, pur da lui detronizzato nel 2014 da Palazzo Chigi, e non più Nicola Zingarett ...ROMA. Missione compiuta per Enrico Letta, il segretario del Partito democratico ottiene quella “svolta rosa” che aveva chiesto anche un po’ bruscamente domenica scorsa a mezzo intervista. Dopo qualche ...