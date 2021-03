Hoa per PS5 e PS4 ha una finestra di lancio: il puzzle platform tra Rayman e Studio Ghibli arriverà quest'estate (Di venerdì 26 marzo 2021) PM Studios ha annunciato che il puzzle platform Hoa è in arrivo a luglio su PS5 e PS4. L'annuncio è arrivato attraverso le pagine di PlayStation Blog, dove leggiamo: "Hoa presenta un'arte mozzafiato dipinta a mano, una bella musica e un'atmosfera tranquilla e rilassante che vi accompagneranno mentre attraverserete il mondo con occhio attento per risolvere i rompicapi basati sull'esplorazione. Sperimentate la magia della natura e dell'immaginazione mentre interpretate la protagonista, Hoa, nel suo viaggio attraverso ambienti emozionanti per tornare dove tutto è iniziato". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 26 marzo 2021) PMs ha annunciato che ilHoa è in arrivo a luglio su PS5 e PS4. L'annuncio è arrivato attraverso le pagine di PlayStation Blog, dove leggiamo: "Hoa presenta un'arte mozzafiato dipinta a mano, una bella musica e un'atmosfera tranquilla e rilassante che vi accompagneranno mentre attraverserete il mondo con occhio attento per risolvere i rompicapi basati sull'esplorazione. Sperimentate la magia della natura e dell'immaginazione mentre interpretate la protagonista, Hoa, nel suo viaggio attraverso ambienti emozionanti per tornare dove tutto è iniziato". Leggi altro...

Advertising

giordana2013 : RT @giordana2013: Tutti coloro che desiderano vedere pace e prosperità nel #HOA applaudano #PIA & #PMAA attori dello storico accordo di pa… - giordana2013 : RT @media_sawa: I SICARI @MartinpIaut, @Alexdewaal non hanno alcun vantaggio se regna la pace e la stabilità nel #HOA. Vogliono il caos, l… - giordana2013 : RT @giordana2013: La leadership visionaria e coraggiosa di #PIA e #PMAA ha ottenuto l'accordo di pace, ponendo fine ad anni di conflitto e… - Eurogamer_it : Annunciata la finestra di lancio di #Hoa per #PS5 e #PS4. - giordana2013 : RT @SahleAklilu: I SICARI @MartinpIaut, @Alexdewaal non hanno alcun vantaggio se regna la pace e la stabilità nel #HOA. Vogliono il caos,… -