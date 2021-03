“E adesso?”. Akash Kumar, dopo tante voci sul colore degli occhi spunta la foto da bambino (Di venerdì 26 marzo 2021) Si è parlato fino allo sfinimento del colore reale degli occhi del bellissimo, e oramai eliminato dall’Isola dei Famosi, modello Akash Kumar. Il toto-occhi continua senza interruzioni e proprio nelle ultime ore il modello, ripreso in mano il suo profilo Instagram dopo l’eliminazione dal reality, non si è posto nemmeno un freno. Abbiamo già visto come Akash Kumar abbia attaccato Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, etichettandoli come ‘morti di fama’. Poi ha postato la foto del proprio passaporto, per dimostrare il suo nome reale. Infine, ha voluto dare una lezione alle malelingue, pubblicando una foto di quando aveva quattro anni per rimarcare come avesse anche a quella giovane età gli ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Si è parlato fino allo sfinimento delrealedel bellissimo, e oramai eliminato dall’Isola dei Famosi, modello. Il toto-continua senza interruzioni e proprio nelle ultime ore il modello, ripreso in mano il suo profilo Instagraml’eliminazione dal reality, non si è posto nemmeno un freno. Abbiamo già visto comeabbia attaccato Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, etichettandoli come ‘morti di fama’. Poi ha postato ladel proprio passaporto, per dimostrare il suo nome reale. Infine, ha voluto dare una lezione alle malelingue, pubblicando unadi quando aveva quattro anni per rimarcare come avesse anche a quella giovane età gli ...

Advertising

Marcelita41086 : @WSimoSimo L’altra volta ha influenzato tutti contro Akash(che a me non piaceva ma comunque..)adesso si è esposto d… - _yvanx : Con il voto in negativo e solo due persone in nomination è chiaro che venga eliminato il concorrente più 'polemico'… - Luisell78176300 : RT @chiara8780: Secondo me il mex ke gli ha mandato ieri Akash dv chiedeva un incontro, Nn oso immaginare adesso cosa ci sarà scritto... Av… - alessiettaN : In 2 settimane di Isola ancora nessuna dinamica di nessun tipo. Anche stasera ho sentito solo chiacchiere per far p… - chiara8780 : Secondo me il mex ke gli ha mandato ieri Akash dv chiedeva un incontro, Nn oso immaginare adesso cosa ci sarà scrit… -