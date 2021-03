Covid Italia, Rezza: “Prima inversione di tendenza” (Di venerdì 26 marzo 2021) L’indice Rt in Italia scende a 1.08, in calo rispetto all’1.16 della scorsa settimana – secondo quanto riporta la bozza del report di monitoraggio Covid-19 di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute relativo al periodo 15-21 marzo con dati aggiornati al 24 – e arrivano i primi segnali incoraggianti. “C’è una Prima inversione di tendenza che è conseguenza degli effetti delle misure prese nelle scorse settimane” ha sottolineato il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia Iss-ministero Salute. “Il dato è positivo se si pensa che stiamo contenendo un’epidemia che è dovuta principalmente ad una variante, quella inglese”. Inoltre, ha ... Leggi su italiasera (Di venerdì 26 marzo 2021) L’indice Rt inscende a 1.08, in calo rispetto all’1.16 della scorsa settimana – secondo quanto riporta la bozza del report di monitoraggio-19 di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute relativo al periodo 15-21 marzo con dati aggiornati al 24 – e arrivano i primi segnali incoraggianti. “C’è unadiche è conseguenza degli effetti delle misure prese nelle scorse settimane” ha sottolineato il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute Gianni, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia Iss-ministero Salute. “Il dato è positivo se si pensa che stiamo contenendo un’epidemia che è dovuta principalmente ad una variante, quella inglese”. Inoltre, ha ...

