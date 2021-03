Covid, “anticorpi restano in vita nell’organismo dai 9 ai 10 mesi”. Anche in chi è positivo al solo sierologico (Di venerdì 26 marzo 2021) Gli anticorpi prodotti dal Coronavirus restano in vita nell’organismo delle persone che sono state positive, o sono negative, ma risultano positive al test sierologico, dai 9 ai 10 mesi. È questa l’anticipazioni dello studio sulla popolazione del cluster di Vò Euganeo, in Veneto, condotto dall’Università di Padova e dall’Imperial College di Londra, capofila della ricerca il professor Andrea Crisanti, microbiologo dell’Ateneo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Gliprodotti dal Coronavirusindelle persone che sono state positive, o sono negative, ma risultano positive al test, dai 9 ai 10. È questa l’anticipazioni dello studio sulla popolazione del cluster di Vò Euganeo, in Veneto, condotto dall’Università di Padova e dall’Imperial College di Londra, capofila della ricerca il professor Andrea Crisanti, microbiologo dell’Ateneo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

