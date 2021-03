L’Europa è davvero “suddita” in campo tecnologico? L’opinione di Cerra (Di giovedì 25 marzo 2021) Nel suo intervento alla Camera dei Deputati, Mario Draghi ha concluso affermando che l’obiettivo del suo governo, in accordo con gli altri Stati membri, è la sovranità digitale europea, un punto su cui subiamo una “sudditanza non tollerabile”. Parole sorprendentemente nette. Il premier italiano si aggiunge alle “leader sovraniste digitali” (tra cui Angela Merkel) che hanno scritto una lettera alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen investendola della missione di creare un “terzo polo” tra Cina e Stati Uniti che possa avere una sua indipendenza tecnologica. La linea a Bruxelles, Berlino e Roma è chiara. Rosario Cerra, fondatore e presidente del Centro Economia Digitale, il 30 marzo presenterà un position paper sulla sovranità digitale. All’evento, che sarà trasmesso in diretta video (qui il link per la registrazione) ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 marzo 2021) Nel suo intervento alla Camera dei Deputati, Mario Draghi ha concluso affermando che l’obiettivo del suo governo, in accordo con gli altri Stati membri, è la sovranità digitale europea, un punto su cui subiamo una “nza non tollerabile”. Parole sorprendentemente nette. Il premier italiano si aggiunge alle “leader sovraniste digitali” (tra cui Angela Merkel) che hanno scritto una lettera alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen investendola della missione di creare un “terzo polo” tra Cina e Stati Uniti che possa avere una sua indipendenza tecnologica. La linea a Bruxelles, Berlino e Roma è chiara. Rosario, fondatore e presidente del Centro Economia Digitale, il 30 marzo presenterà un position paper sulla sovranità digitale. All’evento, che sarà trasmesso in diretta video (qui il link per la registrazione) ...

