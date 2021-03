F1, Zak Brown prevede: “Max Verstappen e George Russell saranno in Mercedes l’anno prossimo” (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Mondiale 2021 ancora non è cominciato, ma i discorsi sono già relativi all’anno prossimo. Inevitabilmente il campionato che prenderà il via dal Bahrain nel prossimo weekend (26-28 marzo) è visto da gran parte degli addetti ai lavori come un’annata di passaggio in vista della rivoluzione tecnica che ci sarà l’anno venturo sulle monoposto. Tuttavia non è solo discorso di macchine a interessare. Vi potrebbero essere anche dei cambiamenti per quanto riguarda i piloti. A sparare la “bomba” è stato il boss della McLaren Zak Brown convinto che la Mercedes l’anno prossimo avrà una nuova coppia alla guida: “Credo che vedremo Max Verstappen e George Russell a Brackley. Hamilton ha un contratto solo di un anno ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Mondiale 2021 ancora non è cominciato, ma i discorsi sono già relativi al. Inevitabilmente il campionato che prenderà il via dal Bahrain nelweekend (26-28 marzo) è visto da gran parte degli addetti ai lavori come un’annata di passaggio in vista della rivoluzione tecnica che ci saràventuro sulle monoposto. Tuttavia non è solo discorso di macchine a interessare. Vi potrebbero essere anche dei cambiamenti per quanto riguarda i piloti. A sparare la “bomba” è stato il boss della McLaren Zakconvinto che laavrà una nuova coppia alla guida: “Credo che vedremo Maxa Brackley. Hamilton ha un contratto solo di un anno ...

