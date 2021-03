De Priamo | Campidoglio trasformato in ‘Grillopoli’

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – “Come annunciato nei giorni scorsi, come Fdi abbiamo presentato un accesso agli atti sui contratti relativi agli uffici di diretta collaborazione della sindaca, a cui si aggiungono anche le consulenze ‘specialistiche’. Abbiamo scoperto che per il triennio 2020/2021/2022 la sindaca di Roma ha impegnato 6 milioni e 500 mila euro l’anno.” “Tradotto: 19 milioni e mezzo in tre anni per arruolare consulenti a Palazzo Senatorio. Francamente, con le casse capitoline in sofferenza e con la Capitale in piena decadenza – tra inefficienze e degrado – non ci sembra cosi’ virtuoso spendere i soldi dei romani in una valanga di contratti esterni, quando sarebbe stato magari piu’ utile impiegare tali risorse per migliorare Roma.” “La sindaca Raggi hailin, tra amici, candidati 5 Stelle trombati e soggetti ...