Renzi in Arabia Saudita | Casellati sblocca l’interrogazione di Ferrara M5S

La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha dato il via libera alla discussione in Aula dell'interrogazione sui viaggi in Arabia Saudita del senatore Matteo Renzi, presentata dal vicecapogruppo M5S Gianluca Ferrara. A darne notizia, oggi mercoledì 24 marzo, è lo stesso Ferrara, che nelle scorse settimana aveva protestato per la sospensione dell'interrogazione da parte di Casellati. "Apprendo con soddisfazione che, finalmente, la presidente Casellati ha dato il via libera alla mia interrogazione sul caso Renzi Arabia Saudita. Del resto io avevo seguito correttamente la procedura regolamentare sia dal punto di vista formale che sostanziale", commenta il senatore

fattoquotidiano : BAVAGLIO SU #BINSALMAN IN SENATO Al Senato è vietato parlare del Renzi d’Arabia: Maria Elisabetta Alberti Casellati… - fattoquotidiano : Più che senatore, Matteo Renzi è ormai un globe-trotter. Dopo l'incontro in Arabia con bin Salman, i prossimi viagg… - repubblica : Renzi in Arabia: M5S al Senato chiede chiarimenti urgenti. 'Ma Casellati ha sospeso l'interrogazione' - CentiTiberio : @ciro_blunotte Io vorrei sapere una sola cosa: - Ma che cazzo ci è andato a che fare in Arabia Saudita, per rappre… - FastoPaolo : @mirelladimporz1 @genv66 @_Mansion E che ce nneimporta a noi del rinascimento d'Arabia? No, perché sembra invidia verso Renzi -