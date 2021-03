Italia’s Got Talent: chi è l’acrobata Christian Stoinev (Di mercoledì 24 marzo 2021) Alla prima puntata di Italia’s Got Talent di quest’anno Christian Stoinev ha subito conquistato il cuore del pubblico e dei giudici con un’esibizione acrobatica davvero particolare visto il “partner” entrato in scena a sorpresa: il suo fido cagnolino. Questo gli ha valso l’andata direttamente in finale. Christian Stoinev: com’è diventato un acrobata Sono un artista di quinta generazione, quindi sono nato in una famiglia circense e da lì ho testato le possibili diverse abilità fino a quando ho finalmente scoperto le verticali all’età di 10 anni e da allora sono rimasto fedele a questa disciplina. Quando eravamo in viaggio, volevo un animale domestico così arrivò tra di noi il cagnolino Scooby. Con lui iniziò il numero scenico. “Christian & Scooby” ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Alla prima puntata diGotdi quest’annoha subito conquistato il cuore del pubblico e dei giudici con un’esibizione acrobatica davvero particolare visto il “partner” entrato in scena a sorpresa: il suo fido cagnolino. Questo gli ha valso l’andata direttamente in finale.: com’è diventato un acrobata Sono un artista di quinta generazione, quindi sono nato in una famiglia circense e da lì ho testato le possibili diverse abilità fino a quando ho finalmente scoperto le verticali all’età di 10 anni e da allora sono rimasto fedele a questa disciplina. Quando eravamo in viaggio, volevo un animale domestico così arrivò tra di noi il cagnolino Scooby. Con lui iniziò il numero scenico. “& Scooby” ...

