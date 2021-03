Dopo 39 edizioni sogno di intervistare Papa Bergoglio

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Paolo Giordano Il "Costanzo Show" riparte su Canale 5. "L'ospite che avrei voluto avere? Fidel Castro. Ma39 annidi 'confessare'" Non a caso è il più longevo di tutti: stasera il Maurizio Costanzo Show compie 39 anni, dicesi 39, praticamente un record, non a caso è il padre di tutti i talk anche perché è stato il primo qui dalle nostre parti. «Stavolta all'inizio mi sono anche emozionato, ho sentito gli occhi velarsi di commozione», ha detto Maurizio Costanzo (82 anni) ieriaver registrato la puntata in onda stasera in seconda serata su Canale 5. Per quattro decenni al Costanzo Show si è fatta e disfatta l'Italia mostrando gli italiani e l'italianità, vincendo scommesse (quanti personaggi nuovi) e scoperchiando scandali o magagne che altrimenti se ne ...