Coronavirus, perché la distanza forzata potrebbe trasformarsi in ‘abitudine’ (Di mercoledì 24 marzo 2021) Gli esseri umani, come tutti gli animali, sono progettati per affrontare i pericoli o battere in ritirata se il divario di forze è eccessivo. Questo è possibile, individualmente o in gruppo, elaborando strategie e gerarchie adeguate che per funzionare hanno bisogno di individuare l’elemento minaccioso. Un nemico visibile può far paura, ma permette di organizzare un comportamento adeguato, di lotta o di fuga, mentre un nemico invisibile è una minaccia ubiquitaria, impalpabile e terrorizzante, che paralizza la possibilità di difendersi, scatena uno stato di allerta e di ansia e costringe a rimanere in una costante difesa armata, nell’incertezza di sapere da dove arriverà il colpo. Da circa un anno ci troviamo in una strana situazione, c’è qualcosa di nocivo nell’aria, o meglio nell’aria emessa dal respiro di chi ci sta vicino. Questa è una differenza non da poco perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Gli esseri umani, come tutti gli animali, sono progettati per affrontare i pericoli o battere in ritirata se il divario di forze è eccessivo. Questo è possibile, individualmente o in gruppo, elaborando strategie e gerarchie adeguate che per funzionare hanno bisogno di individuare l’elemento minaccioso. Un nemico visibile può far paura, ma permette di organizzare un comportamento adeguato, di lotta o di fuga, mentre un nemico invisibile è una minaccia ubiquitaria, impalpabile e terrorizzante, che paralizza la possibilità di difendersi, scatena uno stato di allerta e di ansia e costringe a rimanere in una costante difesa armata, nell’incertezza di sapere da dove arriverà il colpo. Da circa un anno ci troviamo in una strana situazione, c’è qualcosa di nocivo nell’aria, o meglio nell’aria emessa dal respiro di chi ci sta vicino. Questa è una differenza non da poco...

