Adriano Panzironi al centro della polemica, appartamenti affittati in nero ad Anzio: decine di famiglie finiscono per strada (Di mercoledì 24 marzo 2021) Torna a far parlare di se’ (e non in maniera positiva) il guru di “Life120” Adriano Panzironi. Questa volta al centro delle polemiche ci sarebbe il caso degli appartamenti di proprietà della famiglia Panzironi ad Anzio. Pignorati gli appartamenti dei Panzironi: decine di famiglie finiscono per strada Gli appartamenti “incriminati” sarebbero stati acquistati all’asta circa 10 anni fa, ma il mutuo – secondo quanto riportato da un servizio andato in onda su “Le Iene” – non sarebbe mai stato pagato dai Panzironi. Così, a distanza di 10 anni, la banca ha deciso di pignorarli e di conseguenza sfrattare gli inquilini che da lungo tempo le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 marzo 2021) Torna a far parlare di se’ (e non in maniera positiva) il guru di “Life120”. Questa volta aldelle polemiche ci sarebbe il caso deglidi proprietàfamigliaad. Pignorati glideidiperGli“incriminati” sarebbero stati acquistati all’asta circa 10 anni fa, ma il mutuo – secondo quanto riportato da un servizio andato in onda su “Le Iene” – non sarebbe mai stato pagato dai. Così, a distanza di 10 anni, la banca ha deciso di pignorarli e di conseguenza sfrattare gli inquilini che da lungo tempo le ...

Advertising

CorriereCitta : Adriano Panzironi al centro della polemica, appartamenti affittati in nero ad Anzio: decine di famiglie finiscono p… - infoitcultura : Le Iene Show/ Diretta e servizi 23 marzo: dieta Adriano Panzironi, intervista doppia a Colapesce-Di Martino - Alex_Bruzzi1975 : RT @redazioneiene: .@andrea_agresti_iene è tornato da Adriano Panzironi per alcune domande al guru delle diete. Questa volta se l'è dovuta… - silenzioXfavore : Il dottor Panzironi non si tocca. L'egregio illuminato dottor Panzironi Adriano è fonte di luce e giustizia. Che le… - redazioneiene : .@AgrestiAndrea è tornato da Adriano Panzironi, il guru di Life120, e se l’è dovuta vedere con il suo bodyguard!… -