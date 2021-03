Con la serie 9 OnePlus torna a innovare alla grande (Di martedì 23 marzo 2021) AGI - A volte le aziende più innovative hanno bisogno di fermarsi un attimo e guardarsi alle spalle per riscoprire da dove vengono e capire quale strada intraprendere. È successo a OnePlus, uno dei produttori di smartphone più amati da chi si rifiuta di essere mainstream e che pure, dopo aver sparigliato le carte con una campagna marketing rivoluzionaria e prodotti di ottima qualità a prezzi ragionevoli, si era un po' smarrita, incappando in scelte che non avevano trovato il favore dei fan. Perché nel caso di OnePlus di fan e non si semplici acquirenti si tratta. Basti pensare che loro - la community - sono stati quasi sempre la base alla quale designer e progettisti di sono rivolti per capire quali caratteristiche dovesse avere il modello successivo. E quando hanno smesso di farlo, il marchio ha segnato il passo, perso quote di ... Leggi su agi (Di martedì 23 marzo 2021) AGI - A volte le aziende più innovative hanno bisogno di fermarsi un attimo e guardarsi alle spalle per riscoprire da dove vengono e capire quale strada intraprendere. È successo a, uno dei produttori di smartphone più amati da chi si rifiuta di essere mainstream e che pure, dopo aver sparigliato le carte con una campagna marketing rivoluzionaria e prodotti di ottima qualità a prezzi ragionevoli, si era un po' smarrita, incappando in scelte che non avevano trovato il favore dei fan. Perché nel caso didi fan e non si semplici acquirenti si tratta. Basti pensare che loro - la community - sono stati quasi sempre la basequale designer e progettisti di sono rivolti per capire quali caratteristiche dovesse avere il modello successivo. E quando hanno smesso di farlo, il marchio ha segnato il passo, perso quote di ...

