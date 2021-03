Alla guida di una vettura straniera con patente revocata | 36enne di Avellino nei guai

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nonostante il semaforo, presente da tempo sulla SS.7 Ofantina, in quel momento fosse rosso, G.A., 36 enne avellinese,di un Suv con targa spagnola, è passato ugualmente. Una pattuglia della Polizia Stradale di, in transito in quel momento, ha quindi intercettato e fermato il veicolo. Durante i controlli di rito è emerso poi che il conducente era anche sprovvisto delladi, ritirata per la successiva revoca già da oltre 2 anni; conseguentemente il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo, mentre nei confronti di G.A., già noto alle Forze dell’Ordine e con diversi precedenti, sono state comminate numerose sanzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di oltre 3500€ oggetto di immediato ...