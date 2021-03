La Stampa: per il Napoli è stato quasi un allenamento (Di lunedì 22 marzo 2021) Con la doppia vittoria contro Milan e Roma, la corsa del Napoli per un posto nella prossima Champions procede a passo spedito. La formazione di Gattuso, scrive La Stampa, è potenzialmente terza se dovesse aggiudicarsi lo scontro con la Juve uscita malandata dalla sfida contro il Benevento. Nonostante le critiche e la sfiducia della società infatti, Gattuso ha rimesso in moto la macchina e la Roma non si è dimostrata affatto all’altezza della gara Per il Napoli, con un’accozzaglia giallorossa così sbilanciata, è stato quasi un allenamento: praterie indisturbate per il quartetto di eversori Insigne-Mertens-Politano-Zielinski e controllo delle operazioni. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 marzo 2021) Con la doppia vittoria contro Milan e Roma, la corsa delper un posto nella prossima Champions procede a passo spedito. La formazione di Gattuso, scrive La, è potenzialmente terza se dovesse aggiudicarsi lo scontro con la Juve uscita malandata dalla sfida contro il Benevento. Nonostante le critiche e la sfiducia della società infatti, Gattuso ha rimesso in moto la macchina e la Roma non si è dimostrata affatto all’altezza della gara Per il, con un’accozzaglia giallorossa così sbilanciata, èun: praterie indisturbate per il quartetto di eversori Insigne-Mertens-Politano-Zielinski e controllo delle operazioni. L'articolo ilsta.

