IL PAPER DEL LANCET CHE SEGNALA I RISCHI DI REINFEZIONE È SPAZZATURA (Di lunedì 22 marzo 2021) ARTICOLO DI TOBY YOUNG DA LOCKDOWN SCEPTICS Oggi pubblichiamo un pezzo originale di Mike Hearn, l’ex ingegnere del software di Google che è l’autore del pezzo più letto di questo sito . (Era solito contribuire sotto il nome di Sue Denim, ma da allora è uscito.) È una revisione di un recente articolo del LANCET che pretende di mostrare che il 20% dei danesi infettati proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di lunedì 22 marzo 2021) ARTICOLO DI TOBY YOUNG DA LOCKDOWN SCEPTICS Oggi pubblichiamo un pezzo originale di Mike Hearn, l’ex ingegnere del software di Google che è l’autore del pezzo più letto di questo sito . (Era solito contribuire sotto il nome di Sue Denim, ma da allora è uscito.) È una revisione di un recente articolo delche pretende di mostrare che il 20% dei danesi infettati proviene da Database Italia.

Advertising

seb5113910 : RT @embonaccorso: @lameduck1960 @borghi_claudio @MattSDPell @EduardoNagetto @FmMosca Il test è fallace non solo a causa del numero dei cicl… - LuissBusiness : Una strategia italiana ed europea sulla Sovranità Tecnologica: il #30marzo la presentazione del position paper real… - FBabbua : RT @embonaccorso: @lameduck1960 @borghi_claudio @MattSDPell @EduardoNagetto @FmMosca Il test è fallace non solo a causa del numero dei cicl… - joseadss : RT @embonaccorso: @lameduck1960 @borghi_claudio @MattSDPell @EduardoNagetto @FmMosca Il test è fallace non solo a causa del numero dei cicl… - lameduck1960 : RT @embonaccorso: @lameduck1960 @borghi_claudio @MattSDPell @EduardoNagetto @FmMosca Il test è fallace non solo a causa del numero dei cicl… -