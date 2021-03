Endometriosi | il dramma di Michela | “Io | infertile a causa di questa malattia invisibile”

(Di lunedì 22 marzo 2021) “Alle donne dico che il dolore non è normale. È un messaggio che il nostro corpo ci sta inviando perché c’è qualcosa che non va. Non è normale soffrire tanto durante il ciclo mestruale, al punto di diventare invalidante”. Sono le parole diMasat, una donna di trentacinque anni affetta da. Marzo è L'articolo proviene da Inews.it.

L'ex gieffina ha l': il racconto Per chi non lo sapesse, l'è un disturbo ... L'articolo Ilpersonale di Guenda Goria del GF Vip: "Non sapevo niente di questa malattia" ...Guenda Goria confessa il suo dolore per la malattia scoperta da poco. La figlia 32enne di Maria Teresa Ruta , concorrente del Grande Fratello Vip 5 , rivela il suo: soffre di. Guenda ha deciso di svelare la malattia che l'affligge per aiutare altri come lei ad aprirsi e non nascondersi, a fare controlli e prevenzione. 'Marzo e' il mese ...Grazie a quest’ultimo ho avuto un miglioramento della qualità di vita”; “Cerco di sensibilizzare le persone parlando dell’endometriosi su Facebook e su Instagram. Non tutti i ginecologi conoscono la ...La confessione di Guenda Goria proviene direttamente dal suo profilo Instagram La 32enne figlia di Maria Teresa Ruta, concorrente del Grande fratello vip 5, rivela il suo dramma: soffre di endometrios ...