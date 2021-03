Serie A femminile: ok Milan e Sassuolo, Pink Bari all’inferno (Di domenica 21 marzo 2021) Serie A femminile: il Milan batte l’Empoli e consolida la seconda posizione. Il Sassuolo mantiene la scia, paradiso Hellas, inferno Pink Bari La sedicesima giornata di Serie A femminile si conclude con la vittoria di misura del Milan che linquida 1-0 l’Empoli di Spugna, grazie ad una rete di Natasha Dowie su assist di Veronica Boquete. Persiste però il problema del gol nella formazione di Ganz (troppi errori sotto porta, su tutti oggi la doppia palla gol sui piedi di Giacinti lanciata a rete per ben due volte, prima da Hasegawa poi da Boquete). Tra le rossonere Korenciova e Tucceri raggiungono le 50 presenze con la maglia rossonera nel massimo campionato italiano. La Roma, grazie alla vittoria di ieri contro l’Inter ringrazia staccando ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021): ilbatte l’Empoli e consolida la seconda posizione. Ilmantiene la scia, paradiso Hellas, infernoLa sedicesima giornata disi conclude con la vittoria di misura delche linquida 1-0 l’Empoli di Spugna, grazie ad una rete di Natasha Dowie su assist di Veronica Boquete. Persiste però il problema del gol nella formazione di Ganz (troppi errori sotto porta, su tutti oggi la doppia palla gol sui piedi di Giacinti lanciata a rete per ben due volte, prima da Hasegawa poi da Boquete). Tra le rossonere Korenciova e Tucceri raggiungono le 50 presenze con la maglia rossonera nel massimo campionato italiano. La Roma, grazie alla vittoria di ieri contro l’Inter ringrazia staccando ...

Advertising

vogue_italia : Arriva oggi su Netflix Sky Rojo, la nuova serie tv al femminile di Alex Pina, creatore della Casa di carta ??… - RaiSport : ? Il #Milan reagisce e batte l'#Empoli Rossonere a 6 punti dalla capolista #Juventus. Vincono anche #Verona e… - BasketWorldLif1 : B femminile: Primo sorriso per il San Raffaele. Al PalaKeplero battuta la Smit 73-42 - ZiROMELU2 : Bernardeschi perfetto per la serie a femminile - ilcalciofemm : ? ICF - #MilanEmpoli, @tatsdowie-gol, @Giacinti9 sprecona e #Capelletti baluardo. @acmilan vs @EmpoliLadies #Dowie… -