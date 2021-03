(Di domenica 21 marzo 2021)(ITALPRESS) –batte ilnel lunch match della 28^ giornata di Serie A e si mette alle spalle la delusione per l’eliminazione in Champions League. Al Bentegodi finisce 2-0 con reti dinel primo tempo. La Dea conquista tre punti fondamentali, con cui consolida il quarto posto in classifica portandosi momentaneamente a più cinque su Napoli e Roma. La prima chance del match arriva al 24? su un calcio piazzato, con il colpo di testa di Romero bloccato a terra da Silvestri. Poi dopo la mezz’ora ci prova: il colombiano sfugge alla morsa di Lovato e conclude in diagonale trovando la pronta risposta di Silvestri. E’ il preludio al gol, che arriva su calcio di rigore al 33?: Dimarco colpisce nettamente di mano sugli sviluppi di un corner e dal ...

tuttosport : ?? #VeronaAtalanta 0-2: #Zapata e #Malinovskyi regalano la vittoria a #Gasperini ? - BarcelonavsJuve : Atalanta, scatto Champions! Malinovskyi e Zapata sbancano Verona Esto dicen en Italia de la Final - CorriereCitta : Malinovskyi e Zapata a segno, l'Atalanta vince 2-0 a Verona

Hellas Verona - Atalanta 0 - 2 Marcatori: 33' p.t., 42' p.t.Assist: 42' p.t.Hellas Verona (3 - 4 - 2 - 1): Silvestri; Dawidowicz, Ceccherini (1' s.t. Udogie), Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso (1' s.t. Sturaro), Dimarco