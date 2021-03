FA Cup, il Chelsea soffre ma poi stende 2 - 0 lo Sheffield United. E vola in semifinale (Di domenica 21 marzo 2021) Il Chelsea è la terza semifinalista di FA Cup e Thomas Tuchel resta imbattuto dopo 14 gare, ma il 2 - 0 dei Blues non tiene conto dei meriti dello Sheffield United, ultimo e virtualmente retrocesso in ... Leggi su gazzetta (Di domenica 21 marzo 2021) Ilè la terza semifinalista di FA Cup e Thomas Tuchel resta imbattuto dopo 14 gare, ma il 2 - 0 dei Blues non tiene conto dei meriti dello, ultimo e virtualmente retrocesso in ...

Advertising

Fprime86 : RT @CorSport: ?? #FACup, il #Chelsea va in semifinale: 2-0 allo #SheffieldUnited ??? - ETGazzetta : Il #Chelsea soffre ma poi stende 2-0 lo #SheffieldUnited. E vola in semifinale #FACup - CorSport : ?? #FACup, il #Chelsea va in semifinale: 2-0 allo #SheffieldUnited ??? - sportli26181512 : FA Cup, il Chelsea va in semifinale: 2-0 allo Sheffield United: La squadra di Tuchel passa grazie ad un autogol di… - horacestewie : FA cup semi finals #Chelsea -