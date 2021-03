Covid-19: in Lombardia ancora caos vaccinazioni, a Cremona non si presenta nessuno (Di domenica 21 marzo 2021) nessuno in Fiera stamattina a causa del mancato invio degli sms da parte di Aria Lombardia, la società della Regione che gestisce le prenotazioni, duramente criticata anche dall'assessore al Welfare, Letizia Moratti. Sileri: "Non è possibile che la piattaforma in Lombardia non funzioni" Leggi su rainews (Di domenica 21 marzo 2021)in Fiera stamattina a causa del mancato invio degli sms da parte di Aria, la società della Regione che gestisce le prenotazioni, duramente criticata anche dall'assessore al Welfare, Letizia Moratti. Sileri: "Non è possibile che la piattaforma innon funzioni"

