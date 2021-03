Brahim Diaz: “Vittoria importante, felice per la squadra. Siamo in corsa per obiettivi importanti” (Di domenica 21 marzo 2021) Il trequartista del Milan, Brahim Diaz, ha commentato a Sky Sport il successo contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “È stata una Vittoria molto importante e sono contento per la squadra, per il ritorno ai tre punti. Siamo vivi, lo abbiamo dimostrato ancora una volta: giochiamo un bel calcio e questo ci porta a vincere. Futuro? Qui sono molto contento, mi trovo molto bene con il gruppo e con i tifosi. Vedremo…”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 marzo 2021) Il trequartista del Milan,, ha commentato a Sky Sport il successo contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “È stata unamoltoe sono contento per la, per il ritorno ai tre punti.vivi, lo abbiamo dimostrato ancora una volta: giochiamo un bel calcio e questo ci porta a vincere. Futuro? Qui sono molto contento, mi trovo molto bene con il gruppo e con i tifosi. Vedremo…”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

acmilan : ??? 'We're really proud of the team' @Brahim Díaz reflects on the squad's state of mind ahead of #FiorentinaMilan… - AndreaBricchi77 : Ribery resiste contro Kessié, però si spalma per terra con Brahim Diaz. Lo pregherei di accomodarsi in retro sulla… - sportli26181512 : Brahim Diaz: 'Futuro? Sono molto contento al Milan e di essere in questo gruppo': Brahim Diaz è stato intervistato… - MilanNewsit : Brahim Diaz: 'Futuro? Sono molto contento al Milan e di essere in questo gruppo' - robi_livi : @acmilan @hakanc10 @Brahim riscattare Tomori. diaz e dalot da tenere ma senza fare follie. castillejo via, nn all'a… -