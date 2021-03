Ti ho sposato per allegria, edizione 1982, su Rai 5 (Di sabato 20 marzo 2021) Ti ho sposato per allegria è una commedia molto simpatica, che il pomeriggio di Rai 5 ripropone nella versione del 1982 diretta da Carlo Battistoni. Nel cast Giulia Lazzarini, Giampiero Bianchi, Maria Grazia Mazzari, Delia Bartolucci, Gabriella Franchini. La trama Pietro,di provenienza borghesse e avvocato in carriera, è sposato con Giuliana, una ragazza un pò strana e con una storia burrascosa alle spalle. Sebbene la condizione non delle migliori, tra i due pare vada tutto a gonfie vele. A mettersi però tra i due è l ‘imporvvisa visita a casa loro della madre di Pietro. Quando infatti la donna arriva, la disattenzione e l’esser maldestra di Giuliana tendono ad aumentare. La Regia è di Carlo Battistoni, le scene di Mariano Mercuri, i costumi di Angelo Poli. L'articolo proviene da NonSolo.TV. Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 20 marzo 2021) Ti hoperè una commedia molto simpatica, che il pomeriggio di Rai 5 ripropone nella versione deldiretta da Carlo Battistoni. Nel cast Giulia Lazzarini, Giampiero Bianchi, Maria Grazia Mazzari, Delia Bartolucci, Gabriella Franchini. La trama Pietro,di provenienza borghesse e avvocato in carriera, ècon Giuliana, una ragazza un pò strana e con una storia burrascosa alle spalle. Sebbene la condizione non delle migliori, tra i due pare vada tutto a gonfie vele. A mettersi però tra i due è l ‘imporvvisa visita a casa loro della madre di Pietro. Quando infatti la donna arriva, la disattenzione e l’esser maldestra di Giuliana tendono ad aumentare. La Regia è di Carlo Battistoni, le scene di Mariano Mercuri, i costumi di Angelo Poli. L'articolo proviene da NonSolo.TV.

