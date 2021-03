Quanto sono fertili i giovani? 11 influencer si sottopongono allo spermiogramma: il test di Aurora Ramazzotti a Le Iene (Di sabato 20 marzo 2021) Una ricerca riportata dal New York Times e un drammatico allarme: i giovani del 2021 hanno davvero perso il 40% della fertilità rispetto ai loro coetanei del 1980? Aurora Ramazzotti nell’ultima puntata de Le Iene ha dato vita a un esperimento molto particolare: la neo-iena ha deciso di sottoporre 11 influncer, chi più chi meno, allo spermiogramma, cioè il test per la fertilità. Ad offrirsi per il test, una schiera di personaggi del mondo della tv, da Angelo Sanzio, il ken italiano, a Tommy A Canaglia, pornodivo italiano. E ancora Denis Dosio, ex concorrente del Grande Fratello vip e influcener, e Claudio Sona, protagonista del primo trono gay di Uomini e donne. Poi il “pupo” de La Pupa e il Secchione, Gianluca Tornese, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Una ricerca riportata dal New York Times e un drammatico allarme: idel 2021 hanno davvero perso il 40% dellatà rispetto ai loro coetanei del 1980?nell’ultima puntata de Leha dato vita a un esperimento molto particolare: la neo-iena ha deciso di sottoporre 11 influncer, chi più chi meno,, cioè ilper latà. Ad offrirsi per il, una schiera di personaggi del mondo della tv, da Angelo Sanzio, il ken italiano, a Tommy A Canaglia, pornodivo italiano. E ancora Denis Dosio, ex concorrente del Grande Fratello vip e influcener, e Claudio Sona, protagonista del primo trono gay di Uomini e donne. Poi il “pupo” de La Pupa e il Secchione, Gianluca Tornese, ...

