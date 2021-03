Nicolò Ferrari contro Akash Kumar: “ha più nomi che neuroni” (Di sabato 20 marzo 2021) Nicolò Ferrari contro Kumar Negli ultimi giorni Akash Kumar ha fatto molto discutere, per via di alcuni video del passato in cui è stato mostrato che avrebbe partecipato a dei programmi tv con nomi diversi. Tommaso Zorzi ha tirato fuori la questione in puntata, tuttavia il naufrago si è risentito, dichiarando addirittura di volersene andare. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 20 marzo 2021)Negli ultimi giorniha fatto molto discutere, per via di alcuni video del passato in cui è stato mostrato che avrebbe partecipato a dei programmi tv condiversi. Tommaso Zorzi ha tirato fuori la questione in puntata, tuttavia il naufrago si è risentito, dichiarando addirittura di volersene andare. L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

zazoomblog : Isola 15 Nicolò Ferrari lancia una stoccata a Akash Kumar: “ha più nomi che neuroni!” - #Isola #Nicolò #Ferrari… - Albanoka1 : RT @Iperborea_: Sono andata a vedere le storie di Nicolò Ferrari: praticamente non aveva mai visto quell'attacco di Akash contro di lui, l'… - haloobabe : RT @fraancescaa00: sto volando per le storie di Nicolò Ferrari , VOLANDO ?? - Novella_2000 : Ex corteggiatore contro Akash Kumar: prima della partenza sono volate offese tra i due (VIDEO) - Ludovic96323981 : voglio più nicolò ferrari stan account -

Ultime Notizie dalla rete : Nicolò Ferrari Nicolò Ferrari attacca Akash Kumar e pubblica gli audio delle sue offese Nicolò Ferrari , ex volto di Riccanza , Uomini e Donne e Temptation Island , ha pubblicamente attaccato Akash Kumar , attuale concorrente dell' Isola dei Famosi , con una serie di storie su Instagram ...

Nicolò Ferrari attacca Akash Kumar, che prima di partire per L'Isola dei Famosi gli aveva mandato dei vocali offendendolo Nicolò Ferrari in passato ha partecipato a molti programmi televisivi (da Temptation Island a Riccanza ) ed in tutti ha sempre dimostrato il suo carattere mite ed educato. Ma quando nella sua calma ...

, ex volto di Riccanza , Uomini e Donne e Temptation Island , ha pubblicamente attaccato Akash Kumar , attuale concorrente dell' Isola dei Famosi , con una serie di storie su Instagram ...in passato ha partecipato a molti programmi televisivi (da Temptation Island a Riccanza ) ed in tutti ha sempre dimostrato il suo carattere mite ed educato. Ma quando nella sua calma ...