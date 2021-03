Ascolti Tv venerdì 19 marzo 2021 | Il paradiso delle Signore fa meglio di Can Yaman

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 20 marzo 2021) Nuovo appuntamento con la rubrica incentrata suglitv della giornata di19. A caratterizzare la serata Rai e Mediaset sono stati numerosi programmi tv, ma c'è da dire che nessuno di loro ha superato i 5 milioni di telespettatori. Il re del preserale si conferma ancora una volta Flavio Insinna, il quale è riuscito ad asfaltare il rivale Paolo Bonolis. Glitv di19: vince Canzone Segreta, ma Serena Rossi è in calo! Nella prima serata di Rai 1 è andata in onda «Canzone Segreta», il cosiddetto show elegante condotto da Serena Rossi. La seconda puntata non è riuscita a ripetere i risultati della prima volta, infatti si è registrato un netto calo. Nonostante gli ospiti eccellenti, da Romina Power a ...