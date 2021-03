Amici 2021: chi è Leonardo Lamacchia e il suo coming out (Di sabato 20 marzo 2021) Leonardo Lamacchia nasce a Bari nel 1994, segno zodiacale Ariete, e ha una sorella al quale è molto legato. La sua famiglia vive tutt’ora a Bari, mentre lui si è trasferito da diversi anni prima a Napoli e poi a Milano per inseguire il suo sogno di musicista e cantautore. Leonardo inoltre si è laureato in disegno industriale all’Università degli Studi di Bari e ha lavorato per due anni come commesso in una profumeria. Sono molti i lavori che Leonardo si è trovato a fare per mantenersi: commesso appunto, barista, ecc. Leonardo prima era molto sovrappeso e si rifugiava nel cibo. Ora pesa 30 chili in meno, ma da ex obeso e usando si muove sul palco si sente ancora i chili addosso. Leonardo Lamacchia: carriera Leonardo ... Leggi su ck12 (Di sabato 20 marzo 2021)nasce a Bari nel 1994, segno zodiacale Ariete, e ha una sorella al quale è molto legato. La sua famiglia vive tutt’ora a Bari, mentre lui si è trasferito da diversi anni prima a Napoli e poi a Milano per inseguire il suo sogno di musicista e cantautore.inoltre si è laureato in disegno industriale all’Università degli Studi di Bari e ha lavorato per due anni come commesso in una profumeria. Sono molti i lavori chesi è trovato a fare per mantenersi: commesso appunto, barista, ecc.prima era molto sovrappeso e si rifugiava nel cibo. Ora pesa 30 chili in meno, ma da ex obeso e usando si muove sul palco si sente ancora i chili addosso.: carriera...

