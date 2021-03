5 novità a fumetti uscite questa settimana

(Di sabato 20 marzo 2021) Intelligenze artificiali, grandi protagoniste della letteratura del Novecento, sgangherati criminali cinesi, fantasmi amichevoli e apparizioni (un po’ meno amichevoli) da un futuro remoto. Ecco i protagonisti dei miglioriusciti in Italia nell’ultima: 5già disponibili in libreria, fumetteria e negli store online specializzati. 1. Comics & Science 001. La seduta di New3ll, vari autori Debutta Comics & Science, la nuova collana di magazine edita dal Cnr per coniugare divulgazione scientifica e intrattenimento a. Il primo numero contiene una storia firmata da Diego Cajelli e disegnata da Andrea Scoppetta e realizzata da AixIa, l’Associazione italiana per l’intelligenza artificiale. Il protagonista è N3well, un adorabile robottino sufficientemente intelligente da superare il test ...

cinemastudi : FUMETTI - Tex e Kit Carson: le novità raccontate da Mauro Boselli - J_POP_NEWS : Novità della SETTIMANA dal 15 al 20 MARZO 2021 #borsadelfumetto #fumettimilano #fumetti #comics #manga #usato #jpop… - badtasteit : #Panini #Disney: 19.999 leghe sotto i mari e Topo-Noir tra le novità di maggio - GamesAcademySrl : Ecco la nostra #TopOfTheWeek di questa settimana con le migliori novità in uscita nel tuo #gamesacademy e #funside!… - GamesAcademySrl : Tutte le novità a #fumetti, i #giochidatavolo e Giochi di Carte in uscita questa settimana nei negozi #gamesacademy… -

Ultime Notizie dalla rete : novità fumetti

Altalex

... il titolo Epic Games si è rinnovato con tutta una serie die grossi cambiamenti. Ora, non ... serie TV,, videogiochi e altri franchise d'intrattenimento. È ancora troppo presto per dire ...Denuncia e fantasia Con qualche importante: la sezione Donne sull'orlo di cambiare il mondo -... In True story Amine Lakhnech fonde passione per i, magia nera e horror gotico per ...