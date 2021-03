Razzismo e violenza, la Uefa apre un’inchiesta su Rangers-Slavia Praga (Di venerdì 19 marzo 2021) La Uefa ha aperto un’inchiesta per fare chiarezza su quanto accaduto nel tunnel dell’Ibrox Stadium dopo il match di Europa League tra Rangers Glasgow e Slavia Praga. Dopo l’eliminazione degli scozzesi, i nervi tesi in campo sarebbero sfociati in un episodio di violenza che avrebbe coinvolto Ondrej Kudela – accusato di Razzismo – picchiato con calci e pugni da alcuni calciatori avversari. Kudela avrebbe rivolto insulti razzisti a Glen Kamara. “La Uefa è a conoscenza di un incidente avvenuto nel tunnel dopo la fine della partita e che ha coinvolto alcuni giocatori di entrambe le squadre – si legge nel comunicato dell’organismo continentale-. Siamo in attesa di ricevere rapporti dettagliati dagli ufficiali di gara che erano presenti alla partita prima di ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 marzo 2021) Laha apertoper fare chiarezza su quanto accaduto nel tunnel dell’Ibrox Stadium dopo il match di Europa League traGlasgow e. Dopo l’eliminazione degli scozzesi, i nervi tesi in campo sarebbero sfociati in un episodio diche avrebbe coinvolto Ondrej Kudela – accusato di– picchiato con calci e pugni da alcuni calciatori avversari. Kudela avrebbe rivolto insulti razzisti a Glen Kamara. “Laè a conoscenza di un incidente avvenuto nel tunnel dopo la fine della partita e che ha coinvolto alcuni giocatori di entrambe le squadre – si legge nel comunicato dell’organismo continentale-. Siamo in attesa di ricevere rapporti dettagliati dagli ufficiali di gara che erano presenti alla partita prima di ...

Advertising

rulajebreal : Grazie Lucia Annunziata e @AntDiBella per avere affrontato il tema del razzismo in termini culturali e politici. Si… - sportface2016 : La Uefa apre un'inchiesta su Rangers-Slavia Praga - pingioriroberto : RT @BresciaOfficial: Lega B e BSFC aderiscono alla XVII Settimana d’azione contro il razzismo dell’UNAR – Keep Racism Out, per prevenire e… - BresciaOfficial : Lega B e BSFC aderiscono alla XVII Settimana d’azione contro il razzismo dell’UNAR – Keep Racism Out, per prevenire… - NOprisonersEVER : @Vecchia_Dentro_ @PornoNoblogs Non esiste la discriminazione LINGUISTICA.Esiste il razzismo e l'ansia definitoria.… -

Ultime Notizie dalla rete : Razzismo violenza Reati di odio e discriminazione razziale: quali sono ... che a sua volta era basata sulla Convenzione internazionale contro il razzismo adottata dall'Onu, l'Organizzazione delle nazioni unite [5] . L'istigazione alla violenza razziale L'attuale previsione ...

Strage di Atlanta: perché sono state uccise 6 donne asiatiche ... figlia di Martin Luther King Jr., ha twittato in proposito: "Solo perché qualcuno dice che i suoi atti di violenza non erano razzialmente motivati non significa che non lo fossero. Il razzismo è ...

Belgio, proteste a Liegi contro "il razzismo della polizia": feriti 36 agenti La Repubblica Razzismo e violenza, la Uefa apre un’inchiesta su Rangers-Slavia Praga Dopo l’eliminazione degli scozzesi, i nervi tesi in campo sarebbero sfociati in un episodio di violenza che avrebbe coinvolto Ondrej Kudela – accusato di razzismo – picchiato con calci e pugni da ...

No al razzismo con Erri De Luca e Assemblea Domenica 21 marzo sarà la Giornata Internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale. Per questa occasione, e proprio domenica, Assemblea Teatro proporrà una lettura che sarà pubblicata ...

... che a sua volta era basata sulla Convenzione internazionale contro iladottata dall'Onu, l'Organizzazione delle nazioni unite [5] . L'istigazione allarazziale L'attuale previsione ...... figlia di Martin Luther King Jr., ha twittato in proposito: "Solo perché qualcuno dice che i suoi atti dinon erano razzialmente motivati non significa che non lo fossero. Ilè ...Dopo l’eliminazione degli scozzesi, i nervi tesi in campo sarebbero sfociati in un episodio di violenza che avrebbe coinvolto Ondrej Kudela – accusato di razzismo – picchiato con calci e pugni da ...Domenica 21 marzo sarà la Giornata Internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale. Per questa occasione, e proprio domenica, Assemblea Teatro proporrà una lettura che sarà pubblicata ...