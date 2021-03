L’allenatore italiano squalificato a vita per pedofilia, che non sapeva di esserlo (Di venerdì 19 marzo 2021) Quando Clive Sheldon – l’autore dell’inchiesta indipendente sulla pedofilia nel calcio giovanile inglese che ha sconquassato il Regno Unito in questi giorni – ha interrogato Dario Gradi sulla sua squalifica a vita, decisa dalla federcalcio britannica nel 2016, lui è caduto dalle nuvole: “Non sapevo nemmeno di essere stato squalificato”, ha confessato poi al Times. Nel frattempo Gradi, che ha allenato il Crewe Alexandra, una delle otto società più esposte nell’inchiesta, consecutivamente per ventiquattro anni, si era ritirato proprio a seguito della pubblicazione, nel 2016, di un altro rapporto commissionato dal Chelsea sugli abusi nelle giovanili. La vicenda del tecnico italiano coinvolto nel più grosso scandalo di abusi sessuali dello sport inglese, è paradossale. Gradi era accusato di non aver informato altri membri ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 marzo 2021) Quando Clive Sheldon – l’autore dell’inchiesta indipendente sullanel calcio giovanile inglese che ha sconquassato il Regno Unito in questi giorni – ha interrogato Dario Gradi sulla sua squalifica a, decisa dalla federcalcio britannica nel 2016, lui è caduto dalle nuvole: “Non sapevo nemmeno di essere stato”, ha confessato poi al Times. Nel frattempo Gradi, che ha allenato il Crewe Alexandra, una delle otto società più esposte nell’inchiesta, consecutivamente per ventiquattro anni, si era ritirato proprio a seguito della pubblicazione, nel 2016, di un altro rapporto commissionato dal Chelsea sugli abusi nelle giovanili. La vicenda del tecnicocoinvolto nel più grosso scandalo di abusi sessuali dello sport inglese, è paradossale. Gradi era accusato di non aver informato altri membri ...

