Campania, domenica scade la zona rossa: oggi la decisione sui colori

oggi è il giorno del monitoraggio settimanale per la classificazione delle regioni. domenica 21 marzo scadono le due settimane di zona rossa in Campania. Nessuna regione, per decreto, potrà passare in zona gialla, neanche se avesse 'numeri' per scendere di fascia di rischio. In zona rossa attualmente vi sono Lazio, Lombardia, Campania, Molise, Emilia Romagna.

Ultime Notizie dalla rete : Campania domenica Italia sempre più zona rossa: le regioni arancioni che rischiano il rosso, Toscana su tutte ... lo sarà tutta nei giorni di Pasqua , il sabato, la domenica e Pasquetta , ma anche prima ci sono ...- e dunque con la possibilità di eventuali cambiamenti di fascia già da lunedì - sono Campania e ...

Covid, la Campania non migliora: sarà un'altra settimana in zona rossa Domenica 21 marzo scadono i primi 15 giorni di zona rossa per la Campania : nel nuovo monitoraggio degli indicatori epidemici, oggi al vaglio della cabina di regia nazionale, la situazione appare ...

Meteo, 19 marzo instabile e invernale sull'Italia Si avvicina la primavera astronomica ma il tempo è invernale sull'Italia. 19 marzo con freddo, neve e maltempo in molte regioni. Gli aggiornamenti meteo ...

