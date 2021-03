AstraZeneca in Francia a over 55. Locatelli: “Non c’è motivo” (Di venerdì 19 marzo 2021) Il vaccino AstraZeneca in Francia è raccomandato per i soggetti di età superiore ai 55 anni. La restrizione non verrà adottata in Italia, come spiega il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts). Il vaccino ieri ha ricevuto il via libera dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco, dopo la sospensione legata alle segnalazioni relative ad eventi trombotici in soggetti vaccinati. L’Alta autorità per la salute di Parigi ha raccomandato oggi l’uso del vaccino AstraZeneca solo per chi ha più di 55 anni. La Francia ha ripreso oggi le vaccinazioni. Questa limitazione si spiega con il fatto che i gravi casi di problemi nella coagulazione del sangue che avevano motivato la sospensione del vaccino sono stati osservati ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 marzo 2021) Il vaccinoinè raccomandato per i soggetti di età superiore ai 55 anni. La restrizione non verrà adottata in Italia, come spiega il professor Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts). Il vaccino ieri ha ricevuto il via libera dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco, dopo la sospensione legata alle segnalazioni relative ad eventi trombotici in soggetti vaccinati. L’Alta autorità per la salute di Parigi ha raccomandato oggi l’uso del vaccinosolo per chi ha più di 55 anni. Laha ripreso oggi le vaccinazioni. Questa limitazione si spiega con il fatto che i gravi casi di problemi nella coagulazione del sangue che avevano motivato la sospensione del vaccino sono stati osservati ...

