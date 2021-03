Anziana sola in casa e positiva al covid, salvata dagli agenti (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel comune di Pomigliano d’Arco una donna Anziana è stata trovata in stato di semi-incoscienza dagli agenti della polizia municipale che erano stati allertati dai familiari che non avevano più notizie da ormai alcuni giorni. La donna è positiva al covid e quindi nessuno poteva andare a sincerarsi delle sue condizioni di persona. Per questo motivo le persone a lei più vicino hanno deciso di allertare il Centro Operativo Comunale. A quel punto gli agenti di polizia, accompagnati anche da alcuni volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa nonché alcuni vigili del fuoco per facilitare l’accesso dei soccorsi all’interno dell’abitazione dell’Anziana ultraottantenne di Pomigliano d’Arco. Una volta che i soccorritori sono ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel comune di Pomigliano d’Arco una donnaè stata trovata in stato di semi-incoscienzadella polizia municipale che erano stati allertati dai familiari che non avevano più notizie da ormai alcuni giorni. La donna èale quindi nessuno poteva andare a sincerarsi delle sue condizioni di persona. Per questo motivo le persone a lei più vicino hanno deciso di allertare il Centro Operativo Comunale. A quel punto glidi polizia, accompagnati anche da alcuni volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa nonché alcuni vigili del fuoco per facilitare l’accesso dei soccorsi all’interno dell’abitazione dell’ultraottantenne di Pomigliano d’Arco. Una volta che i soccorritori sono ...

Advertising

anteprima24 : ** Anziana sola in casa e positiva al covid, salvata dagli agenti ** - antonio_musso : @PuglisoneLive Se è così allora i giornalisti dovrebbero raccontare tutto quello che succede, e che farebbe notizia… - MAVLorenzini : in cambio di caramelle....Avevo bisogno di foglie di coca . Questa donna anziana vive da sola in ITAMA (Perù), e ho… - Remo44615152 : Guarda io quando cammino per strada mm n la porto se mi vedo una persona anziana vicino lo faccio per rispetto e la… - MariaRi08686646 : @giudiiiiiiiii @b_baolo @Petreni_Luca Non penso che si possa mai supera. Mia madre, anziana, è morta il 31 gennaio… -

Ultime Notizie dalla rete : Anziana sola Covid, mette una sua foto gigante sulla tuta per farsi riconoscere dal marito ricoverato E' tornata a casa, ha preso una sua foto e si è creata da sola una specie di grande tesserino di ... "Ho visto l'emozione e la gioia di quella anziana signora e come sia poi migliorata. Noi non abbiamo ...

Arezzo, un 'tesserino' con foto sopra la tuta anti - Covid per farsi riconoscere dal marito ricoverato E' tornata a casa, ha preso una sua foto e si è creata da sola una specie di grande tesserino di ... 'Ho visto l'emozione e la gioia di quella anziana signora e come sia poi migliorata - prosegue ...

Covid, anziana sola positiva al virus: incosciente in casa nel Napoletano, salvata ilmattino.it Anziana sola in casa e positiva al covid, salvata dagli agenti La donna è positiva al covid e quindi nessuno poteva andare a sincerarsi delle sue condizioni di persona. Per questo motivo le persone a lei più vicino hanno deciso di allertare il Centro Operativo Co ...

Goceano, diversi centri si preparano per la vaccinazione degli anziani "Solo per Esporlatu sono previste 35 vaccinazioni", precisa ... Venerdì 26 marzo toccherà agli anziani e soggetti fragili di Illorai. Le vaccinazioni sono previste nella palestra cittadina e ...

E' tornata a casa, ha preso una sua foto e si è creata dauna specie di grande tesserino di ... "Ho visto l'emozione e la gioia di quellasignora e come sia poi migliorata. Noi non abbiamo ...E' tornata a casa, ha preso una sua foto e si è creata dauna specie di grande tesserino di ... 'Ho visto l'emozione e la gioia di quellasignora e come sia poi migliorata - prosegue ...La donna è positiva al covid e quindi nessuno poteva andare a sincerarsi delle sue condizioni di persona. Per questo motivo le persone a lei più vicino hanno deciso di allertare il Centro Operativo Co ..."Solo per Esporlatu sono previste 35 vaccinazioni", precisa ... Venerdì 26 marzo toccherà agli anziani e soggetti fragili di Illorai. Le vaccinazioni sono previste nella palestra cittadina e ...