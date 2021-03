Skater XL | disponibile la mappa dell’Embarcadero Plaza

(Di giovedì 18 marzo 2021) Tramite comunicato stampa, Easy Day Studios ha annunciato l’arrivo l’iconicadi San Francisco in tutte le versioni diXL Gli appassionati di skating hanno recentemente avuto la buona notizia dell’arrivo di Tony Hawk’s Pro1+2 anche su Nintendo Switch, oltre che sulle console di nuova generazione. Non esiste, però, solo il titolo di Vicarious Visions ed Activision se vi piace lo sport.XL è un titolo sicuramente meno conosciuto del rivale di Easy Day Studios, che ha recentemente ricevuto un interessante update. Nel titolo è infatti arrivata una nuova, di una delle location più iconiche ed amate dagli appassionati di skate. Parliamo proprio del famoso quartiere della Bay Area, sul lungomare di san Francisco. ...

