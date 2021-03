Higuain | “Poca riconoscenza in Argentina Non tornerò a giocarci Il futuro 9 dell’Albiceleste sarà…”

(Di giovedì 18 marzo 2021) Gonzaloha preso la sua decisione: dare tutto per l'Inter Miami, suo attuale club, e non tornare inper concludere la carriera. Il Pipita, che in Serie A ha giocato con Napoli, Juventus e Milan, adesso spera di ritagliarsi una parentesi da protagonista nella Major League Soccer americana nella quale, però, per ora, ha messo a referto un solo gol in una manciata di presenze. Intervistato da ESPN, l'attaccante argentino ha voluto parlare con molta franchezza tra passato e presente.ha le idee chiarecaption id="attachment 1047979" align="alignnone" width="586"(getty images)/caption"Ho giocato tanti anni ai massimi livelli e anche reggendo un certo livello di pressione ma adesso voglio fare esperienza nella MLS", ha detto senza ripensamenti. "Ho grande rispetto e ...

