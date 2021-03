Embracer Group: i proprietari dello studio di Borderlands hanno raccolto $890 milioni per nuove acquisizioni (Di giovedì 18 marzo 2021) Embracer Group, il gigante europeo dei videogiochi che possiede lo studio di Borderlands Gearbox, THQ Nordic, Koch Media e altri, ha raccolto circa 890 milioni di dollari per aiutare a finanziare ancora più acquisizioni. La società ha dichiarato in un comunicato stampa di aver emesso 36 milioni di azioni per raccogliere circa 7,6 miliardi di corone svedesi, che equivale a $ 890 milioni di dollari. L'amministratore delegato di Embracer Lars Wingefors ha affermato che la società si sta muovendo per "continuare la nostra strategia nell'accogliere nuove grandi aziende nel gruppo". La dichiarazione prosegue menzionando specificamente che il denaro verrà utilizzato non solo per "rafforzare la posizione ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 18 marzo 2021), il gigante europeo dei videogiochi che possiede lodiGearbox, THQ Nordic, Koch Media e altri, hacirca 890di dollari per aiutare a finanziare ancora più. La società ha dichiarato in un comunicato stampa di aver emesso 36di azioni per raccogliere circa 7,6 miliardi di corone svedesi, che equivale a $ 890di dollari. L'amministratore delegato diLars Wingefors ha affermato che la società si sta muovendo per "continuare la nostra strategia nell'accoglieregrandi aziende nel gruppo". La dichiarazione prosegue menzionando specificamente che il denaro verrà utilizzato non solo per "rafforzare la posizione ...

