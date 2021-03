Cts nella tempesta L' ingegnere Gerli si dimette | polemiche sulla mancanza dell' Inail

(Di giovedì 18 marzo 2021) Parte tra, malumori e qualche protesta il nuovo Comitato tecnico scientifico che si riunirà per la prima volta nel primo pomeriggio di domani, venerdì 19 marzo. Non ci sarà l’Alberto Giovanni, uno dei dodicicomponenti nominati il 16 marzo, che oggi ha comunicato la rinuncia all’incarico, ufficializzata dalla comunicazionedel Dipartimentoa Protezione civile cui il Cts fa capo. La nominapadovano di 40 anni, fondatore di una startup di illuminazione a led e appassionato di bridge, era finita al centro’attenzione per il fatto che le sue previsioni sull’andamento del coronavirus si sono rivelate inesatte. Sinistra Italiana e Verdi avevano criticato la nomina, da tutti attribuita alla Lega benché dal partito di Salvini si ...

... venerdì 19 marzo, alle 14.30 si svolgerà la prima riunione del Comitato tecnico scientifico... Fabrizio Curcio , ringrazieranno gli esperti che fino ad ora hanno operato all'interno del. 18 -...... ho ritenuto opportuno rinunciare all'incarico così da evitare ale alle Istituzioni in ...dati che ho contribuito a sviluppare e del fatto che possano costituire un utile elemento di analisi...Parte tra polemiche, malumori e qualche protesta il nuovo Comitato tecnico scientifico che si riunirà per la prima volta nel primo pomeriggio di domani, venerdì 19 marzo. Non ci sarà l’ingegnere Alber ...Alberto Giovanni Gerli, uno dei 12 membri nominati nel nuovo Comitato tecnico scientifico (Cts) del governo, ha comunicato la rinuncia all'incarico. Domani si riunirà per la prima ...