Covid, Sardegna bianca: stretta su arrivi per le seconde case fino al 6 aprile (Di giovedì 18 marzo 2021) Un'ordinanza firmata dal presidente Solinas, valida dal 18 marzo al 6 aprile, prevede che i proprietari di seconde case non residenti nell’isola possono entrare solo per comprovate esigenze lavorative o motivi di salute. Devono comunque presentare la certificazione di vaccinazione avvenuta o di negatività al tampone. Rigidi controlli in porti e aeroporti Leggi su tg24.sky (Di giovedì 18 marzo 2021) Un'ordinanza firmata dal presidente Solinas, valida dal 18 marzo al 6, prevede che i proprietari dinon residenti nell’isola possono entrare solo per comprovate esigenze lavorative o motivi di salute. Devono comunque presentare la certificazione di vaccinazione avvenuta o di negatività al tampone. Rigidi controlli in porti e aeroporti

Advertising

repubblica : ?? Covid, il governatore della Sardegna firma l'ordinanza che vieta l'ingresso sull'Isola ai non residenti. Deroghe… - LaStampa : Covid, altri cinque sindaci in Sardegna si blindano: bloccati i turisti delle seconde case - MediasetTgcom24 : Covid, in Sardegna giro di vite per seconde case #sardegna - pietro_busacca : RT @Miti_Vigliero: Covid: terzo comune sardo in zona rossa, è Sarroch Ordinanza sindaco in vigore da domani al 31 marzo- - SkyTG24 : Covid, Sardegna bianca: stretta su arrivi per le seconde case fino al 6 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sardegna Brasile, più morti in un anno di Covid che per Aids in 23 Le vittime causate in Brasile dal Covid - 19 in un anno di pandemia hanno già superato quelle per Aids registrate negli ultimi 23 anni. Le morti per Covid - 19 sono ad oggi 284.775 mentre quelle causate dall'Aids dal 1996 al 2019 sono 281.156. Lo rivela il ministero della Salute, che monitora le vittime per Aids solo dal 1996 anche se la Sindrome ...

Covid, arriva la stertta sulle seconde case in Sardegna: c'è l'ordinanza di Solinas La firma per far fronte ad un aumento dei contagi. Altri cinque Comuni si blindano. In altri tre paesi scatta la zona . - -

Covid: seconde case Sardegna, stretta su arrivi fino al 6 aprile Rai News Qui si fa l’Italia... anche ai tempi del Covid Storia di un’unione che compie 160 anni Pietro Mattonai Come scrisse Luciano Cafagna, per anni docente di storia contemporanea all’Università di Pisa, l’Italia è stato il primo miracolo italiano. Il 17 marzo 1861, ovvero centosessant’anni f ...

Carrarese, attesi per oggi i referti definitivi sui tamponi Rinviata la gara con l’Olbia in programma stasera per i cinque casi positivi Difficile il recupero di Giudici, infortunato, in vista della sfida con la Giana Erminio ...

Le vittime causate in Brasile dal- 19 in un anno di pandemia hanno già superato quelle per Aids registrate negli ultimi 23 anni. Le morti per- 19 sono ad oggi 284.775 mentre quelle causate dall'Aids dal 1996 al 2019 sono 281.156. Lo rivela il ministero della Salute, che monitora le vittime per Aids solo dal 1996 anche se la Sindrome ...La firma per far fronte ad un aumento dei contagi. Altri cinque Comuni si blindano. In altri tre paesi scatta la zona . - -Pietro Mattonai Come scrisse Luciano Cafagna, per anni docente di storia contemporanea all’Università di Pisa, l’Italia è stato il primo miracolo italiano. Il 17 marzo 1861, ovvero centosessant’anni f ...Rinviata la gara con l’Olbia in programma stasera per i cinque casi positivi Difficile il recupero di Giudici, infortunato, in vista della sfida con la Giana Erminio ...