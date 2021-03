Tommaso Zorzi sceglie MySecretCase per la sua linea di sex toys (Di mercoledì 17 marzo 2021) «Il tabù, in tutte le sue forme, è uno degli ostacoli che ho sempre cercato di scardinare nella mia vita, fuori e dentro i social». Tommaso Zorzi sceglie MySecretCase, il primo sex shop online italiano, per lanciare la sua linea di sex toys. Una capsule collection - in edizione limitata - ironica ed esplosiva che nei nomi e nei colori rispecchiano in pieno il vincitore del Grande Fratello. «Siamo orgogliosi di questa nuova collaborazione, abbiamo detto di sì a Tommaso Zorzi per il lancio di questa prima capsule collection perché da tempo collaboriamo con realtà e professionisti, con un pubblico diverso dal nostro, che siano aperti a parlare di sessualità. Sin dalla nascita, il nostro obiettivo è stato quello di creare uno spazio accogliente, inclusivo ... Leggi su panorama (Di mercoledì 17 marzo 2021) «Il tabù, in tutte le sue forme, è uno degli ostacoli che ho sempre cercato di scardinare nella mia vita, fuori e dentro i social»., il primo sex shop online italiano, per lanciare la suadi sex. Una capsule collection - in edizione limitata - ironica ed esplosiva che nei nomi e nei colori rispecchiano in pieno il vincitore del Grande Fratello. «Siamo orgogliosi di questa nuova collaborazione, abbiamo detto di sì aper il lancio di questa prima capsule collection perché da tempo collaboriamo con realtà e professionisti, con un pubblico diverso dal nostro, che siano aperti a parlare di sessualità. Sin dalla nascita, il nostro obiettivo è stato quello di creare uno spazio accogliente, inclusivo ...

