Speranza: "Fiducia nei vaccini, si va avanti. Coinvolgeremo anche infermieri e farmacie" (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – "Il governo italiano considera i vaccini la prima vera chiave per chiudere la stagione così difficile che stiamo vivendo da oltre un anno. Quanto avvenuto nelle ultime ore nei principali Paesi europei non incrina in nessun modo la nostra fiducia nell'arma più importante di cui disponiamo per contrastare il Covid. La campagna di vaccinazione va quindi avanti e dovrà nei prossimi giorni accelerare, anche grazie all'aumento delle dosi che saranno a nostra disposizione". Sono le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, in audizione questa mattina davanti alle Commissioni riunite Affari sociali di Camera e Senato, intervenendo sulla situazione della pandemia di Covid-19, sull'andamento della campagna vaccinale e sulle linee programmatiche del dicastero.

