Ricerca e finanza ‘verde’ | il ruolo chiave delle donne

ROMA – Ricerca e sviluppo sostenibile al femminile si incontrano nel connubio Barbara Amerio (Permare Group)-Cristiana Talon (GS4C), due imprenditrici decise a rivoluzionare il mondo della cantieristica, tradizionalmente al maschile, scommettendo sul green con una fibra sostenibile che, nella produzione degli yacht, andrà a sostituire la vetroresina, difficilmente smaltibile a fine vita.

