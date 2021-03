Real Madrid, Marcelo ai saluti: c’è l’Inter Miami (Di mercoledì 17 marzo 2021) Novità sul futuro di Marcelo: l’esterno brasiliano del Real Madrid potrebbe lasciare la capitale spagnola. C’è l’Inter Miami Arrivano nuove indiscrezioni dalla Francia sul futuro del terzino brasiliano Marcelo, che è in scadenza contrattuale con la squadra di Zinedine Zidane. Secondo quanto riportato da France Football, infatti, l’esterno difensivo del Real Madrid è stato puntato da David Beckham, allenatore dell’Inter Miami. L’ex centrocampista vorrebbe portarlo in MLS insieme a Blaise Matuidi e Gonzalo Higuain. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Novità sul futuro di: l’esterno brasiliano delpotrebbe lasciare la capitale spagnola. C’èArrivano nuove indiscrezioni dalla Francia sul futuro del terzino brasiliano, che è in scadenza contrattuale con la squadra di Zinedine Zidane. Secondo quanto riportato da France Football, infatti, l’esterno difensivo delè stato puntato da David Beckham, allenatore del. L’ex centrocampista vorrebbe portarlo in MLS insieme a Blaise Matuidi e Gonzalo Higuain. Leggi su Calcionews24.com

