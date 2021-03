Quante posizioni guadagna Jannik Sinner in classifica con i quarti a Dubai? Le proiezioni nel ranking ATP

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Con la strepitosa vittoria di oggi contro Roberto Bautista Agut,ha conquistato idi finale dell’ATP 500 di. Il tennista azzurro è stato autore di una prestazione superlativa grazie alla quale è riuscito ad avere la meglio sullo spagnolo. Con questo successosi issa in 30ma posizione al mondo, bestper l’altoatesino con i suoi 1789 punti. Il giovane azzurro al prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Lorenzo Sonego, per un suggestivo derby tutto italiano, e il russo Aslan Karatsev. In qualsiasi l’atleta allenato da Riccardo Piatti avrebbe serie possibilità di raggiungere la semifinale. Laddove dovesse concretizzarsi questa possibilitàmigliorerebbe ancor di più la sua posizione del...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Quante posizioni

OA Sport

... si potrebbe, ad esempio, sentire il parere di altri traders che hanno delleaperte sul ...di CFD su azioni oggetto di profit warning bisogna poter raccogliere in tempo davvero brevi...Qui sfidano altri utenti e tentano di raggiungerenel 'ranking' ed obiettivi, tentano di ...volte comportiamo come dovremmo e come ci viene detto dalla TV, rimaniamo convinti dai ...Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Manchester United, Marcus Rahsford ha parlato della gara con il Milan. Queste le sue parole: Come ti senti ora e quanto sei ...Con la strepitosa vittoria di oggi contro Roberto Bautista Agut, Jannik Sinner ha conquistato i quarti di finale dell'ATP 500 di Dubai. Il tennista azzurro è stato autore di una prestazione superlativ ...