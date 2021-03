Il professor Massimo Galli su AstraZeneca | “Non c’è nessun correlazione tra le morti ed il vaccino””

Advertising

Massimo_Massei : RT @Massimo_Massei: @MassimoGalli51 Professor Galli, Lei è una persona perbene.Lo si respira. Augurissimi. Grazie. - Massimo_Massei : @MassimoGalli51 Professor Galli, Lei è una persona perbene.Lo si respira. Augurissimi. Grazie. - Mario81870598 : RT @MIsocialTW: 'Abbiamo di fronte un anno costituente, un anno in cui dobbiamo essere capaci di valorizzare al massimo la nostra scuola”… - CosenzaChannel : ??“La netta sensazione è che questa cosa sia una drammatica bufala”. Il professor Massimo #Galli si esprime così sul… - AcsNewsUmbria : PREMIO AL PROFESSOR MASSIMO FABRIZIO MARTELLI - BORI (PD): “A LUI IMMENSA GRATITUDINE” -

Ultime Notizie dalla rete : professor Massimo

www.quotidianodellumbria.it

Inoltre, su iniziativa dell'ex presidente del Consiglio comunale,Trignano, nel 2018 è ... Per poi aggiungere: 'Esprimiamo cordoglio per la grave perdita delArmando De Stefano, figura ...L'infettivologo su Twitter: "Stufo di ripeterlo" Puntualizzazione delGalli su Twitter a proposito delle polemiche su presunti compensi ricevuti per essere stato intervistato o per presenziare in tv. "Stufo di ripeterlo - scrive l'infettivologo dell'...Momento di riflessione sui temi filosofici in memoria di Remo Bodei, indimenticato membro della giuria del ‘Premio Pozzale – Luigi Russo’. Sabato 10 aprile tutti on line ...Nasce Filofesta, la festa della filosofia. Sarà un momento di riflessione e condivisione dedicato a temi filosofici. L’ambizione è quello di far diventare ...