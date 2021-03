Fatta in Italia: La Battista di Automobili Pininfarina per la prima volta su strada a Torino (Di mercoledì 17 marzo 2021) - La versione pre-serie della Battista hyper GT completamente elettrica fa il suo primo giro sulle strade pubbliche a Torino, sua città natale - Automobili Pininfarina, la prima Casa Automobilistica nel mondo a costruire un'automobile di lusso completamente elettrica, ha stabilito il suo centro di design, ingegneria e operations a Torino - Una rete di partner industriali Italiani ha contribuito alla creazione della Battista, l'auto sportiva più potente in Italia, la cui produzione inizierà nell'estate 2021 - L'importante occasione è stata celebrata da Per Svantesson (Amministratore Delegato di Automobili Pininfarina), Chiara Appendino (Sindaca della Città di Torino), ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) - La versione pre-serie dellahyper GT completamente elettrica fa il suo primo giro sulle strade pubbliche a, sua città natale -, laCasastica nel mondo a costruire un'automobile di lusso completamente elettrica, ha stabilito il suo centro di design, ingegneria e operations a- Una rete di partner industrialini ha contribuito alla creazione della, l'auto sportiva più potente in, la cui produzione inizierà nell'estate 2021 - L'importante occasione è stata celebrata da Per Svantesson (Amministratore Delegato di), Chiara Appendino (Sindaca della Città di), ...

Advertising

lucaortu6 : @SkyTG24 Ci sono quelli che una volta fatta la prima dose vogliono avere il #passaportovaccinale /#sanitario per po… - ANPIRomaPosti : Ferito da 12 pallottole,venne catturato. Al tedesco che gli intimò la resa,rispose con un colpo di pistola ucciden… - Margher15344295 : RT @SusyMely1: Da quando sei in Italia mi hai fatta diventare bipolare. Si, no, forse, boh..... davvero la situazione comincia a diventare… - RobertoSignore7 : RT @elizabethmaci: Hey @BimbiMeb sapete se le tessere di Italia Viva hanno superato i 100.000 come numero? Io fatta tempo fa avevo intorno… - giure99 : Comunque sia andata, non è stata una buona scelta quella fatta da Draghi. E ancora una volta l’Italia è andata a ri… -