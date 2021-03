Cena con Delitto: l'account Twtter trolla Adam Driver, il suo maglione è lo stesso di Chris Evans? (Di mercoledì 17 marzo 2021) L'account Twitter di Cena con Delitto ha notato la prima immagine di Adam Driver in House of Gucci, dove l'attore indossa un maglione bianco molto simile a quello di Chris Evans. Dopo la prima immagine di House of Gucci con Adam Driver e Lady Gaga, il web è impazzito e anche l'account Twitter di Cena con Delitto, film di Rian Johnson, ha notato la foto trollando Driver sul fatto che l'attore indossa un maglione molto simile a quello di Chris Evans nella pellicola del 2019. Dopo la pubblicazione della foto di House of Gucci, l'account Twitter ufficiale del film ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 marzo 2021) L'Twitter diconha notato la prima immagine diin House of Gucci, dove l'attore indossa unbianco molto simile a quello di. Dopo la prima immagine di House of Gucci cone Lady Gaga, il web è impazzito e anche l'Twitter dicon, film di Rian Johnson, ha notato la fotondosul fatto che l'attore indossa unmolto simile a quello dinella pellicola del 2019. Dopo la pubblicazione della foto di House of Gucci, l'Twitter ufficiale del film ...

Non solo Russian Doll: Natasha Lyonne su Peacock con Poker Face

La star di Russian Doll (che, tranquilli, tornerà con una seconda stagione) sarà la protagonista di Poker Face, nuova serie del nominato all'Oscar Rian Johnson (Cena con delitto) della quale il ...

