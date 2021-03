Astrazeneca, domani il verdetto Ema. In arrivo pass Covid per viaggi nell'Ue (Di mercoledì 17 marzo 2021) In corso la valutazione delle denunce di casi tromboembolici dopo la somministrazione del vaccino in alcuni paesi europei. Intanto l'Europa lavora ad un passaporto vaccinale che consentirebbe di ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 17 marzo 2021) In corso la valutazione delle denunce di casi tromboembolici dopo la somministrazione del vaccino in alcuni paesi europei. Intanto l'Europa lavora ad unaporto vaccinale che consentirebbe di ...

Advertising

ricpuglisi : Vediamo se ci capiamo: se domani TUTTI gli italiani adulti si vaccinassero con AstraZeneca, il giorno dopo circa 1… - danieleviotti : A differenza di quel che scrivono oggi alcuni giornali (Stampa, Repubblica, Domani, Verità...): l’Europa NON ha sos… - fattoquotidiano : #Astrazeneca: tutti fermi fino a giovedì (e Pfizer fa soldi a palate). Sul Fatto di domani il caos nelle regioni it… - gvezzoli : RT @Dio: Domani in omaggio con il giornale l'imperdibile inserto 'Astrazeneca porta iella'. - DimezzatiS : RT @Dio: Domani in omaggio con il giornale l'imperdibile inserto 'Astrazeneca porta iella'. -